Aydın'da Açılan Disleksi Merkezi Öğrencilere Destek Oluyor - Son Dakika
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Aydın'da Açılan Disleksi Merkezi Öğrencilere Destek Oluyor

Aydın\'da Açılan Disleksi Merkezi Öğrencilere Destek Oluyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kurulan Disleksi Merkezi, öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için ücretsiz eğitim desteği sunuyor. Öğrenciler ve aileleri, merkezin sunduğu eğitimlerden memnun kaldıklarını belirtiyor.

11.03.2025 11:01  Güncelleme: 11:04
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın'a kazandırılan Disleksi Merkezi'nde dersler devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, Büyükşehir Belediyesi Disleksi Merkezi'nin Aydın'a kazandırılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Tamamıyla ücretsiz olarak hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Disleksi Merkezi'nde öğrenme güçlüğü yaşayan ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğitimlerine destek olunuyor. Tüm dersler için destek eğitimlerinin gerçekleştirildiği merkezde öğrenciye özel bireysel destek eğitim programları, öğrenme becerilerini geliştirecek uygulamalar, çoklu duyusal yöntemler ile eğitimler ve psikososyal becerileri geliştirecek eğitimler de veriliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin alanında uzman eğitmenleri merkezde ebeveynlere de rehberlik hizmeti sağlıyor. Disleksi Merkezi bünyesinde eğitimlerin yanı sıra öğrenme güçlüğü yaşayan miniklere yönelik farkındalığı arttırmak için programlar da düzenleniyor.

Disleksi Merkezi'nde kısa sürede büyük başarı

Büyükşehir Belediyesi Kurum Hekimi Uzman Nörolog Olcay Karaca, Disleksi Merkezi'nde kısa süre içerisinde büyük başarı sağlandığını belirterek velilerin ve öğrencilerin eğitimlerden memnun olduğunu ifade etti. Karaca, "Disleksi Merkezi, 2025 yılının Ocak ayında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından bir sosyal belediyecilik projesi olarak hizmete açıldı. Merkezimizde alanında uzman eğitmenlerimiz ile multidisiplinal bir şekilde disleksi eğitimleri verilmekte, bütüncül eğitim programları uygulanmakta. Bu programların kapsamında bilmekle alakalı müdahaleler, akademik destekler ve psikososyal destekler de var. Dünya standartlarında programları, yapay zeka desteği ile, merkezimizde uygulamaktayız. Hedefimiz çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden birisi olmak, bunun da çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Bizler, eğitmenlerimiz ile birlikte çok hazırız ve çok heyecanlıyız. Öğrencilerimizi ve velilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz"

Kızının eğitimleri için geldiği Büyükşehir Belediyesi Disleksi Merkezi'ni Aydın'a kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Gülhan Akarca, "Daha öncesinde bilmiyordum fakat büyüdükçe kızımda disleksi eğitimi gereğini hissettik. Öncesinde kekelemeler başladı sonrasında da harf karıştırmaları gördük. Ocak ayında açıldığını duyduk, 'Kabul edilir miyiz?' sorusu da aklımızdan geçiyordu fakat Büyükşehir Belediyesi bana kendileri ulaştılar. Kendileri bana ulaşınca ben çok mutlu oldum. 1 aylık çalışma ile bile kızımda o kadar çok farklılık gördük ki; 4 senedir rehabilitasyona gidiyor normalde ama biz hep inişli çıkışlı şekilde gitmiştik. Burada geçirdiği 1 ayda ise çok fark etti. Öğretmenlerimizden de çok memnunuz. Özlem Başkanımıza böyle bir merkez açtığı, bizlere böyle bir imkan tanıdığı için minnettarım, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Açılan Disleksi Merkezi Öğrencilere Destek Oluyor - Son Dakika

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