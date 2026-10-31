Aydın'da AFAD koordinasyonundaki tatbikatta ekipler arama kurtarma yaptı - Son Dakika
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Aydın'da AFAD koordinasyonundaki tatbikatta ekipler arama kurtarma yaptı

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Aydın\'da AFAD koordinasyonundaki tatbikatta ekipler arama kurtarma yaptı
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İzmir Bölge Düzeyi Tatbikatı kapsamında Aydın'da AFAD koordinasyonunda saha ve masa başı uygulamaları yapıldı. Afet grupları enkaz ve beton bloklarda arama kurtarma, yaralı tahliyesi ve ilk müdahale uygulamalarıyla koordinasyon ve hazırlık düzeyini değerlendirdi.

İzmir Bölge Düzeyi Tatbikatı kapsamında Aydın'da gerçekleştirilen saha ve masa başı uygulamalarında, afet grupları muhtemel bir afete karşı koordinasyon, arama kurtarma ve sağlık müdahalesi çalışmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

İzmir Bölge Düzeyi Tatbikatı kapsamında Aydın'da gerçekleştirilen uygulamalarda, afet ve acil durum ekipleri muhtemel afetlere karşı hazırlıklarını sahaya taşıdı. AFAD koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta, afet gruplarının katılımıyla saha çalışmaları ve masa başı uygulamaları gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında ekipler, belirlenen senaryolar doğrultusunda arama kurtarma ve müdahale çalışmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Arama kurtarma personeli enkaz ve beton bloklar üzerinde teknik ekipmanlarla çalışma yürütürken, sağlık ekipleri de yaralıların tahliyesi ve ilk müdahale süreçlerine yönelik uygulamalarda bulundu. UMKE ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, yaralıların sedyeyle taşınması ve sahra çadırına ulaştırılması gibi aşamalar canlandırıldı. Masa başı uygulamalarında ise afet anında kurumlar arası koordinasyon ve müdahale süreçleri ele alındı. Tatbikatla afet gruplarının hazırlık düzeyinin değerlendirilmesi, ekiplerin birlikte çalışma kabiliyetinin geliştirilmesi ve muhtemel afetlerde müdahale süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedeflendi. Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, ekiplerin sahadaki uygulamaları gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İHA
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