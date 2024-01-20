Aydın\'da Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Eğitim Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Eğitim Toplantısı' gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Borsası salonunda gerçekleştirilen Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Eğitim Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş'ın konuyla ilgili konuşması ile başladı. Akdeniz Meyvesineği Eğitim Toplantısı'nda Dr. Nevin Başpınar, Ziraat Mühendisi Ümran Akkan Demirer ve Ziraat Mühendisi Eşref Tutmuş tarafından konu ile ilgili eğitim sunumları gerçekleştirildi. Sunumlar sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı merkez teşkilatında görevli Çalışma Grup Sorumlusu Sadık Ertuğrul, mühendis Yasemin Hacıalioğlu ve sunum yapan konu uzmanı personeller eğitime katılanlar tarafından gelen soruları yanıtladı.

Akdeniz Meyve Sineği Eğitim Toplantısı'na İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatı Konu Uzmanları, Aydın Ticaret Borsası, Ege İhracatçılar Birliği, Ziraat Odaları Birliği Temsilcileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, il ve ilçede görevli konu uzman personeli katıldı. - AYDIN