Aydın Büyükşehir\'den İncirliova\'ya altyapı yatırımı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde kent genelinde sürdürülen altyapı yatırımları aralıksız devam ediyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, İncirliova ilçesi İkizdere Mahallesi'nde modern ve uzun ömürlü yağmur suyu hattı yapım çalışmasına başladı. Bölgenin ihtiyaçları dikkate alınarak projelendirilen yatırım ile mahallenin altyapı sistemi daha güçlü hale getirilecek.

Yüksek standartlarda malzeme ve tekniklerle gerçekleştirilen yağmur suyu hattının yapımı ile İkizdere Mahallesi uzun yıllar boyunca güvenle hizmet alacak modern bir altyapıyla buluşacak. Yatırımın toplam maliyeti 3 milyon Türk Lirası olacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde altyapı yatırımlarının devam edeceğini belirtti ve "Aydınımızın her noktasında olduğu gibi İncirliova'da da vatandaşlarımızı yatırımlarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN