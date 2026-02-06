Aydın Büyükşehir'den İncirliova'ya altyapı yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aydın Büyükşehir'den İncirliova'ya altyapı yatırımı

Aydın Büyükşehir\'den İncirliova\'ya altyapı yatırımı
06.02.2026 15:31  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde, İncirliova İkizdere Mahallesi'nde modern yağmur suyu hattı yapımına başlandı. Toplam maliyeti 3 milyon TL olan yatırım ile bölgenin altyapısı güçlendirilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde kent genelinde sürdürülen altyapı yatırımları aralıksız devam ediyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, İncirliova ilçesi İkizdere Mahallesi'nde modern ve uzun ömürlü yağmur suyu hattı yapım çalışmasına başladı. Bölgenin ihtiyaçları dikkate alınarak projelendirilen yatırım ile mahallenin altyapı sistemi daha güçlü hale getirilecek.

Yüksek standartlarda malzeme ve tekniklerle gerçekleştirilen yağmur suyu hattının yapımı ile İkizdere Mahallesi uzun yıllar boyunca güvenle hizmet alacak modern bir altyapıyla buluşacak. Yatırımın toplam maliyeti 3 milyon Türk Lirası olacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde altyapı yatırımlarının devam edeceğini belirtti ve "Aydınımızın her noktasında olduğu gibi İncirliova'da da vatandaşlarımızı yatırımlarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, İncirliova, İkizdere, Politika, Ekonomi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir'den İncirliova'ya altyapı yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı
Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı
Galatasaray, Sacha Boey’i KAP’a bildirdi İşte transferin maliyeti Galatasaray, Sacha Boey'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 17:02:15. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir'den İncirliova'ya altyapı yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.