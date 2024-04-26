Aydın'ın Efeler ilçesinde anaokulu öğrencilerine jandarmanın tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Aydın'ın Efeler ilçesinde anaokulu öğrencilerine jandarmanın tanıtımı yapıldı

Aydın\'ın Efeler ilçesinde anaokulu öğrencilerine jandarmanın tanıtımı yapıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Seyda Kayhan Anaokulu'ndaki öğrencilere jandarma tanıtım faaliyeti düzenledi. Çevre Doğa ve Hayvan Sevgisi konularında bilgilendirme yapılan faaliyette, köpek unsurlarınca gösteri yapıldı ve Bayrak ve Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı.

26.04.2024 11:14
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Aydın'ın Efeler ilçesinde anaokulu öğrencilerine jandarmanın tanıtımı yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Köpek Tim Komutanlığınca tanıtım faaliyetlerine devam ediliyor.

Seyda Kayhan Anaokulu'ndaki öğrencilere Jandarma Tanıtım Faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette, Çevre Doğa ve Hayvan Sevgisi konularında bilgilendirme yapılarak köpek unsurlarınca gösteri faaliyeti yapıldı. Faaliyet sonrasında Bayrak ve Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'ın Efeler ilçesinde anaokulu öğrencilerine jandarmanın tanıtımı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'ın Efeler ilçesinde anaokulu öğrencilerine jandarmanın tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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