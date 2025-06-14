Aydın\'da \'Anne, Çocuk ve Aşk\' Temalı Şiir Gecesi Düzenlendi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 'Anne, Çocuk ve Aşk' temalı şiir gecesi düzenlendi.

Okulun öğretmen ve öğrencilerinin sahne aldığı programda, katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı. Türk edebiyatının seçkin eserlerinin başarıyla seslendirildiği gecede izleyiciler adeta edebi bir yolculuğa çıktı. Program boyunca sahne alan öğretmen ve öğrenciler, sergiledikleri performanslarla büyük beğeni topladı. Programa; Bozdoğan Kaymakamı Sayın Yunus Emre Polat, Bozdoğan Belediye Başkan Vekili Harun Yağcıoğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN