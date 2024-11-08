Aydın'da Ara Tatil Başlıyor - Son Dakika
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Aydın'da Ara Tatil Başlıyor

Aydın\'da Ara Tatil Başlıyor

Aydın'da 910 okulda 16 bin 73 öğretmen ve 192 bin 718 öğrenci ara tatil için okullarını kapatıyor.

08.11.2024 14:35
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Aydın'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. döneminde 910 okul ve kurumda, 16 bin 73 öğretmen ve 192 bin 718 öğrenci 1 haftalık ilk ara tatile giriyor.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatiline çıkacak. Birinci dönem ara tatili bugün başlayacak ve öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Öğretmenler ise ara tatil seminerlerini okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi ise 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. 9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te sona erecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Ara Tatil Başlıyor - Son Dakika

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