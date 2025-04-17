Aydın'da Ata Tohumu Fide Dağıtımı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da Ata Tohumu Fide Dağıtımı Başladı

Aydın\'da Ata Tohumu Fide Dağıtımı Başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da geleneksel Ata Tohumu dağıtımına Nazilli'den başladı. Etkinlikte toplam 40 bin fide ücretsiz olarak vatandaşlara sunuldu. Başkan Özlem Çerçioğlu, yerli tohumların geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı.

17.04.2025 16:39  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ata tohumu dağıtımı bu yıl da vatandaşlarla buluşturuldu. Yazlık fide dağıtımına Nazilli'den start verilirken, İstasyon Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte toplam 40 bin fide ücretsiz olarak dağıtıldı.

Dağıtım programına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de katılarak vatandaşlara bizzat fide dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda yerli tohumun önemine dikkat çekildi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumu projesinin her yıl daha da büyüdüğünü vurgulayarak "Ata tohumlarını dağıtmaya bu yıl Nazilli'den başladık. Domates, biber, patlıcan, salatalık, acur gibi birçok ürünün fidesi burada. Bu yıl yaz döneminde 1,5 milyon, kışın da 1,5 milyon olmak üzere toplam 3 milyon fide dağıtacağız. Amacımız bu yerli ve milli tohumları gelecek nesillere aktarmak. Çocukluğumuzda sabah kahvaltılarında kokusu burnumuza gelen o domatesleri, salatalıkları yeniden sofralara getirmek istiyoruz" dedi.

"Tohumları saklayın, saksılarda bile yetiştirin"

Vatandaşlara seslenen Çerçioğlu, dağıtılan fidelerden elde edilen tohumların kaybolmaması için çağrı yaparak "Bu tohumlardan ürün elde ettiğinizde, tohumları lütfen atmayın. Kurutup saklayın, tekrar kullanın. Bahçeniz olmasa bile balkon saksılarında yetiştirebilirsiniz. Amaç geçmişe bir pencere açmak, doğal ve sağlıklı ürünlerle beslenmek. Bugün pazarda gördüğümüz her şey aynı boyda, bu doğallık değil. Biz bu tohumlara sahip çıkıyoruz, sizlerin de sahip çıkacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Özlem başkan varsa sorun yok"

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ise konuşmasında Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ederek "Topuklu Efemiz, hepimizin Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyorum. Ata tohumu ile ilgili her projede verdiği sözü tutuyor. Biz projeleri söylüyoruz, Özlem Başkanımız hayata geçiriyor. Nazilli'mize bu anlamlı hediyeyi sunduğu için minnettarız. Özlem Başkan varsa sorun yok" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Ata Tohumu Projesi kapsamında önümüzdeki günlerde farklı ilçelerde de fide dağıtımı yapılmaya devam edecek. - AYDIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Nazilli, Güncel, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Ata Tohumu Fide Dağıtımı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 21:37:09. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Ata Tohumu Fide Dağıtımı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement