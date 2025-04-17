Aydın\'da Ata Tohumu Fide Dağıtımı Başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ata tohumu dağıtımı bu yıl da vatandaşlarla buluşturuldu. Yazlık fide dağıtımına Nazilli'den start verilirken, İstasyon Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte toplam 40 bin fide ücretsiz olarak dağıtıldı.

Dağıtım programına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de katılarak vatandaşlara bizzat fide dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda yerli tohumun önemine dikkat çekildi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumu projesinin her yıl daha da büyüdüğünü vurgulayarak "Ata tohumlarını dağıtmaya bu yıl Nazilli'den başladık. Domates, biber, patlıcan, salatalık, acur gibi birçok ürünün fidesi burada. Bu yıl yaz döneminde 1,5 milyon, kışın da 1,5 milyon olmak üzere toplam 3 milyon fide dağıtacağız. Amacımız bu yerli ve milli tohumları gelecek nesillere aktarmak. Çocukluğumuzda sabah kahvaltılarında kokusu burnumuza gelen o domatesleri, salatalıkları yeniden sofralara getirmek istiyoruz" dedi.

"Tohumları saklayın, saksılarda bile yetiştirin"

Vatandaşlara seslenen Çerçioğlu, dağıtılan fidelerden elde edilen tohumların kaybolmaması için çağrı yaparak "Bu tohumlardan ürün elde ettiğinizde, tohumları lütfen atmayın. Kurutup saklayın, tekrar kullanın. Bahçeniz olmasa bile balkon saksılarında yetiştirebilirsiniz. Amaç geçmişe bir pencere açmak, doğal ve sağlıklı ürünlerle beslenmek. Bugün pazarda gördüğümüz her şey aynı boyda, bu doğallık değil. Biz bu tohumlara sahip çıkıyoruz, sizlerin de sahip çıkacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Özlem başkan varsa sorun yok"

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ise konuşmasında Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ederek "Topuklu Efemiz, hepimizin Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyorum. Ata tohumu ile ilgili her projede verdiği sözü tutuyor. Biz projeleri söylüyoruz, Özlem Başkanımız hayata geçiriyor. Nazilli'mize bu anlamlı hediyeyi sunduğu için minnettarız. Özlem Başkan varsa sorun yok" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Ata Tohumu Projesi kapsamında önümüzdeki günlerde farklı ilçelerde de fide dağıtımı yapılmaya devam edecek. - AYDIN