Aydın\'da Ata Tohumu Projesi\'ne Büyük İlgi: 40 Bin Fide Yarım Saatte Tükendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 yıl önce başlatılan 'Ata Tohumu' projesi kapsamında merkez ilçe Efeler'de dağıtılan 40 bin fide, vatandaşların yoğun ilgisiyle yarım saatte tükendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 yıl önce başlatılan 'Ata Tohumu' projesi her yıl katlanarak büyümeye devam ederken, Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla başlatılan proje ile Aydın'ın dört bir tarafı ata tohumlarıyla donatılıyor. Bu çerçevede Aydın'ın yerel tohumlarının kaybolmasının önüne geçip gelecek nesillere aktarabilmek için başlatılan 'Ata Tohumları' projesinden elde edilen fideler vatandaşlar ile buluşturulmaya devam ediyor. Onlarca farklı sebze ve meyvenin farklı varyantından elde edilen fideler, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Atatürk Kent Meydanı'nda dağıtımı yapılan fidelere vatandaşlar yoğun talep gösterirken, Aydınlılar fidelerini Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in elinden aldı. Kış sebzelerinden oluşan karnabahar, lahana, brokoli ve marul fidelerini almak isteyen vatandaşlar fideleri almak için adeta birbiriyle yarıştı. Vatandaşlar için Kent Meydanı'na getirilen 40 bin fide ise yoğun ilgi sonrasında yarım saatte bitti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Her yıl üretiyoruz bu fideleri. Bu yıl kış mevsiminde 1 milyon adet ürettik. Yazın 2 milyon adet üretmiştik. Bugün marul, lahana, brokoli, karnabahar fidelerini dağıttık. Efeler'de bugün 40 bin adet dağıtıyoruz ve vatandaşlarımıza da 16 tane fide veriyoruz. Gerçekten bunların doğal olması bizim için önemli, bunları arkadaşlarımız özenle yetiştiriyor. Büyüklerimizin sandığından aldığımız ata tohumlarımız bunlar. Aydın halkına şunu söylemek istiyorum. Lütfen bunları tekrar dikelim. Tohumlarından üretelim. Biber ve domatese de başlayacağız önümüzdeki 2-3 ay içerisinde. Önemli olan bu tohumlarımızın kaybolmaması, nesilden nesile aktarılması. Şimdi burada dağıttıklarımız görünen yüzü. Bir de bizim Tarım Dairesi'ndeki arkadaşlar köylere de götürüyorlar. Köyde isteyen vatandaşlarımız alıyor, bağına bahçesine dikiyor. Ama bu hiç önemli değil. Şehirde yaşıyorsanız, bunları saksıya da dikebilirsiniz" dedi. - AYDIN