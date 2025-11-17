Aydın'da Belediyeler Arasındaki Yapı Anlaşmazlığı Gerilim Yarattı

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi arasında, park içindeki bir yapının kullanım hakkına yönelik anlaşmazlık, Büyükşehir ekiplerinin polis eşliğinde tahliye girişiminde bulunmasıyla yeniden gerilim yarattı. Didim Belediyesi, yapının kendilerine ait olduğunu ve yürütmeyi durdurma kararının geçerli olduğunu savunurken, vatandaşlar kütüphanenin kapatılmasına tepki gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi arasında, park içerisinde bulunan bir yapının kullanımına ilişkin süregelen yetki tartışması bugün yeni bir gerilimle gündeme geldi. Büyükşehir Belediyesi, öğleden sonra polis eşliğinde yapının tahliyesi için girişimde bulundu. Söz konusu yapı, Yenihisar Spor Kulübü'nün kullanımından çıktıktan sonra resmi olarak Didim Belediyesi'ne devredilmiş ve o tarihten bu yana halk kütüphanesi ve belediye hizmet alanı olarak hizmet veriyor. Ayrıca yapının Yapı Kullanım Belgesi de Didim Belediyesi'ne ait.

Didim Belediyesi'nin daha önce aldığı yürütmeyi durdurma kararına rağmen Büyükşehir ekiplerinin "kulüp alanı" gerekçesiyle tahliye başlatması hem belediye yönetiminde hem de kamuoyunda tepkiye yol açtı.

Tahliye girişimi sırasında çevrede bulunan vatandaşlar da duruma büyük tepki gösterdi. Kütüphanenin öğrenciler ve aileler tarafından yoğun şekilde kullanıldığını belirten halk, mahkeme kararına rağmen böyle bir adım atılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bazı vatandaşların tahliye işlemini görüntüleyerek sosyal medya üzerinden tepki gösterdiği de görüldü.

Polis ekiplerinin bölgede bulunması üzerine Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay olay yerine giderek tahliye sürecine müdahale etti. Burada yaptığı açıklamada Gençay, "Burada yıllardır emek veren insanlar var. Sadece birkaç satırla 'buradan çıkın, biz başkasına vereceğiz' denilemez. Kütüphaneyi boşaltmaya kalkıyorlar. Yapı Yenihisar Spor Kulübü'ne aitmiş gibi gösteriliyor ama elimizde resmi yapı kullanma belgemiz var. Burası Didim Belediyesi'ne ait bir mülkiyettir. İçeride Didim Belediyesi'ne ait eşyalar var. Kulüp binayı teslim etti, her şey resmi ve usulüne uygun. Biz burada halka hizmet ediyoruz, kimseye karşı usulsüz bir eylemde bulunmadık. Ancak Büyükşehir'in yanlış uygulamaları hem Didim Belediyesi'ni hem de halkımızı mağdur etmektedir. Bu şekilde oyunlarla Didim'e ihanet ettirmeyiz, ettiremeyecekler. Didimlilere zulmetmelerine izin vermiyoruz, vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hatice Gençay, Didim Belediyesi'nin hizmet alanlarının hukuksuz işlemlerle ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyeceklerini vurgularken; olay yerinde bulunan vatandaşlar da Başkan Hatice Gençay'a destek verdi.