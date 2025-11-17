Aydın'da Belediyeler Arasındaki Yapı Anlaşmazlığı Gerilim Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aydın'da Belediyeler Arasındaki Yapı Anlaşmazlığı Gerilim Yarattı

17.11.2025 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi arasında park içindeki bir yapının kullanım hakkı konusunda yaşanan anlaşmazlık, polis eşliğinde tahliye girişimiyle yeni bir krize dönüştü. Didim Belediyesi, yapının kendilerine ait olduğunu savunurken, vatandaşlar kütüphanenin kapatılmasına tepki gösterdi.

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi arasında, park içindeki bir yapının kullanım hakkına yönelik anlaşmazlık, Büyükşehir ekiplerinin polis eşliğinde tahliye girişiminde bulunmasıyla yeniden gerilim yarattı. Didim Belediyesi, yapının kendilerine ait olduğunu ve yürütmeyi durdurma kararının geçerli olduğunu savunurken, vatandaşlar kütüphanenin kapatılmasına tepki gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi arasında, park içerisinde bulunan bir yapının kullanımına ilişkin süregelen yetki tartışması bugün yeni bir gerilimle gündeme geldi. Büyükşehir Belediyesi, öğleden sonra polis eşliğinde yapının tahliyesi için girişimde bulundu. Söz konusu yapı, Yenihisar Spor Kulübü'nün kullanımından çıktıktan sonra resmi olarak Didim Belediyesi'ne devredilmiş ve o tarihten bu yana halk kütüphanesi ve belediye hizmet alanı olarak hizmet veriyor. Ayrıca yapının Yapı Kullanım Belgesi de Didim Belediyesi'ne ait.

Didim Belediyesi'nin daha önce aldığı yürütmeyi durdurma kararına rağmen Büyükşehir ekiplerinin "kulüp alanı" gerekçesiyle tahliye başlatması hem belediye yönetiminde hem de kamuoyunda tepkiye yol açtı.

Tahliye girişimi sırasında çevrede bulunan vatandaşlar da duruma büyük tepki gösterdi. Kütüphanenin öğrenciler ve aileler tarafından yoğun şekilde kullanıldığını belirten halk, mahkeme kararına rağmen böyle bir adım atılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bazı vatandaşların tahliye işlemini görüntüleyerek sosyal medya üzerinden tepki gösterdiği de görüldü.

Polis ekiplerinin bölgede bulunması üzerine Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay olay yerine giderek tahliye sürecine müdahale etti. Burada yaptığı açıklamada Gençay, "Burada yıllardır emek veren insanlar var. Sadece birkaç satırla 'buradan çıkın, biz başkasına vereceğiz' denilemez. Kütüphaneyi boşaltmaya kalkıyorlar. Yapı Yenihisar Spor Kulübü'ne aitmiş gibi gösteriliyor ama elimizde resmi yapı kullanma belgemiz var. Burası Didim Belediyesi'ne ait bir mülkiyettir. İçeride Didim Belediyesi'ne ait eşyalar var. Kulüp binayı teslim etti, her şey resmi ve usulüne uygun. Biz burada halka hizmet ediyoruz, kimseye karşı usulsüz bir eylemde bulunmadık. Ancak Büyükşehir'in yanlış uygulamaları hem Didim Belediyesi'ni hem de halkımızı mağdur etmektedir. Bu şekilde oyunlarla Didim'e ihanet ettirmeyiz, ettiremeyecekler. Didimlilere zulmetmelerine izin vermiyoruz, vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hatice Gençay, Didim Belediyesi'nin hizmet alanlarının hukuksuz işlemlerle ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyeceklerini vurgularken; olay yerinde bulunan vatandaşlar da Başkan Hatice Gençay'a destek verdi.

Kaynak: ANKA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi, Yerel Haberler, Polis, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Belediyeler Arasındaki Yapı Anlaşmazlığı Gerilim Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O anları paylaştı, “Gereken yapıldı“ dedi O anları paylaştı, "Gereken yapıldı" dedi
İki kalecisi de bahis listesinde Şimdi gözler 19’luk Talha’ya çevrildi İki kalecisi de bahis listesinde! Şimdi gözler 19'luk Talha'ya çevrildi
Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin
Kenan İmirzalıoğlu, estetik iddialarına en sonunda patladı Kenan İmirzalıoğlu, estetik iddialarına en sonunda patladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bahis soruşturması hakkında yeni açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis soruşturması hakkında yeni açıklama
Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart

18:47
Ali Naci Küçük, Victor Osimhen’in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalini yüzde vererek açıkladı
Ali Naci Küçük, Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalini yüzde vererek açıkladı
18:24
Faciada ’’ihmal’’ şüphesi İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek
Faciada ''ihmal'' şüphesi! İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek
18:21
Kongo’da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı
Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı
18:16
İstanbulluları çileden çıkaracak karar Her ay zamlanmaya devam edecek
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
17:30
Trafikteki kavgayı ayırmak istedi, pişman oldu O anlar kameralarda
Trafikteki kavgayı ayırmak istedi, pişman oldu! O anlar kameralarda
17:29
TBMM’de bir ilk “Kürtçe“ ifadeler tutanaklara geçti
TBMM'de bir ilk! "Kürtçe" ifadeler tutanaklara geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 18:53:00. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Belediyeler Arasındaki Yapı Anlaşmazlığı Gerilim Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.