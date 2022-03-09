Aydın'da "Çayı niye eksik getirdin" kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da "Çayı niye eksik getirdin" kavgası: 2 yaralı

09.03.2022 01:03

Aydın'da "Çayı niye eksik getirdin" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre çay verme tartışmasından çıkan kavgada, çay ocağı işleten baba ve oğlu bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.

Aydın'da "Çayı niye eksik getirdin" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre çay verme tartışmasından çıkan kavgada, çay ocağı işleten baba ve oğlu bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Baba ve oğlunu bıçaklayıp olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Zeybek Mahallesi İkinci Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi içerisinde çay ocağında babasına yardım eden S.E. tamirhanede bulunan 2 şahsa çay götürdü. Çayın eksik olması sebebiyle şahısların tepsideki diğer çayı istemesi üzerine S.E. çayın sahipli olduğunu kendilerine hemen getireceğini söyledi. Tepsideki çayı almak için ısrar eden şüpheliler ile S.E. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmayı gören çay ocağı işletmecisi baba Ş.E. kavgayı ayırmak için araya girdi. O esnada şüpheliler bıçak ile baba Ş.E.'yi baldırından, oğlu S.E.'yi ise kasığından bıçakladı. Bıçaklanan baba ve oğul yere yığılırken, şahıslar olay yerindeki başka bir araca binerek kaçtı. Bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı baba ve oğulun hayati tehlikelerinin olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ise tamirhane önünde bırakılan ve şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen diğer araç içerisinde ve olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Polis, kimlikleri tespit edilen ve olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aydın'da Çayı niye eksik getirdin kavgası: 2 yaralı
Aydın'da Çayı niye eksik getirdin kavgası: 2 yaralı
Aydın'da Çayı niye eksik getirdin kavgası: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Çayın eksik koyulduğu iddiasıyla baba ve oğlu bıçaklandı Çayın eksik koyulduğu iddiasıyla baba ve oğlu bıçaklandı 'Çay' tartışmasında baba ve oğlu bıçakla yaralandı 'Çay' tartışmasında baba ve oğlu bıçakla yaralandı

Efeler, Polis, Aydın, Baba, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da 'Çayı niye eksik getirdin' kavgası: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 01:24:35. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da "Çayı niye eksik getirdin" kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement