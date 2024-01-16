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Aydın'da Kardeşköy Ortaokulu öğrencileri şehitlik ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika
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Aydın'da Kardeşköy Ortaokulu öğrencileri şehitlik ziyaretleri gerçekleştirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Kardeşköy Ortaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imzalanan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında şehitlik ziyaretleri gerçekleştirdi.

Aydın\'da Kardeşköy Ortaokulu öğrencileri şehitlik ziyaretleri gerçekleştirdi
16.01.2024 - 10:40,
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Kardeşköy Ortaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imzalanan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında şehitlik ziyaretleri gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan işbirliği ile düzenlenen ÇEDES projesi, gençlerin çevre bilinci ve milli değerlere duyarlılık konularında bilinçlenmelerini amaçlıyor. Bu kapsamda Çayyüzü Şehitliği, Karatepe Şehitliği ve Yörük Ali Müzesi ile Yörük Ali Efe'nin kabri öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında gençlere vatan, millet ve şehitlik kavramları detaylı bir şekilde anlatıldı. Eğitim ve bilinçlendirme amaçlı gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere, milli değerlere sahip çıkmanın önemi vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik, Spor, Çevre, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

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