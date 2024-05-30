Aydın\'da Çilek ve Erik Üretiminde Pestisit Denetimleri Yapıldı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında çilek ve erik numuneleri alındı.

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün denetim çalışmaları, bölgedeki tarım uygulamalarının daha sürdürülebilir ve sağlıklı hale gelmesine katkı sağlarken tüketicilerin de güvenle meyve tüketmesine imkan tanıyor. İlçedeki tarımsal ürünlerin güvenliğini sağlamak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen denetimler, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve ürün kalitesinin artırılması açısından da büyük önem taşıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında çilek ve erik numuneleri aldı. Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri hasat öncesi yapılan bu tür denetimlerin ürünlerdeki pestisit kalıntı oranlarının belirlenmesi ve yasal sınırların aşılmaması için kritik olduğunu vurgularken; üreticilere pestisit kullanımı konusunda dikkatli olmaları ve yasal mevzuata uygun hareket etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. - AYDIN