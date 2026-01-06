Başkan Çerçioğlu Sökeli çocukları tiyatro ile buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Çerçioğlu Sökeli çocukları tiyatro ile buluşturdu

Başkan Çerçioğlu Sökeli çocukları tiyatro ile buluşturdu
06.01.2026 17:47  Güncelleme: 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 'Müzisyenler Çetesi' adlı çocuk oyununu Söke Efes Kültür Merkezi'nde sahneleyerek minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Etkinlik, çocukların kültürel gelişimine katkıda bulunurken, veliler de memnuniyetlerini dile getirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından kentin dört bir yanında düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri, çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Çocukların kültürel gelişimine katkı sunan etkinlikler, minik izleyicilerden yoğun ilgi görüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sevilen çocuk oyunu "Müzisyenler Çetesi" ile bu kez Söke Efes Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Usta oyuncuların performansıyla sahnelenen oyun, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Gösterim boyunca salonda kahkahalar eksik olmazken, çocuklar eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Veliler, çocuklarının kültür ve sanatla buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel, Çocuk, Efes, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu Sökeli çocukları tiyatro ile buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı

20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
20:48
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 21:25:00. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu Sökeli çocukları tiyatro ile buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.