Başkan Çerçioğlu Sökeli çocukları tiyatro ile buluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından kentin dört bir yanında düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri, çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Çocukların kültürel gelişimine katkı sunan etkinlikler, minik izleyicilerden yoğun ilgi görüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sevilen çocuk oyunu "Müzisyenler Çetesi" ile bu kez Söke Efes Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Usta oyuncuların performansıyla sahnelenen oyun, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Gösterim boyunca salonda kahkahalar eksik olmazken, çocuklar eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Veliler, çocuklarının kültür ve sanatla buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN