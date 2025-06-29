Aydın\'da Değerler Eğitimi Toplantısı Yapıldı

Aydın'da, öğrencilerin milli, manevi ve ahlaki gelişimlerini desteklemek amacıyla yürütülen Eğitimde Değerler Eğitimi Projesi kapsamında Haziran Ayı İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, proje kapsamında yıl boyunca yapılan etkinlik ve faaliyetler değerlendirildi. Öğrencilerin karakter gelişimine katkı sunan değerler eğitiminin önemi vurgulandı. Katılımcılar, uygulama sürecinde edinilen deneyimleri paylaştı ve karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Toplantının sonunda, önümüzdeki eğitim-öğretim dönemine ilişkin planlamalar yapılırken, değerler eğitiminin daha etkin ve yaygın şekilde sürdürülmesi için kurumlar arası iş birliğinin artırılması gerektiği ifade edildi. Toplantıya İl Müftülüğü ev sahipliği yaparken, ilgili kurum müdürleri ve proje sorumluları da hazır bulundu. - AYDIN