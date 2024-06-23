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Aydın'da depodaki yangın 16 saattir sönmedi

Zaman zaman patlamalar yaşanıyor

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk arazide çıkan ve rüzgarın etkisiyle bir işletmeye ait depoya sıçrayarak kısa sürede büyüyen yangına 16 saattir müdahale edilirken, zaman zaman meydana gelen patlamalar ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor.

Aydın'da 22 Haziran günü saat 19.00 sıralarında Ata Mahallesi Aydın Sanayi Ticaret İstihas Sitesi'ndeki otluk arazide çıkan ve rüzgarın etkisiyle bir işletmeye ait depoya sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Edinilen bilgiye göre, otluk arazide bulunan çalıların da tutuşmasıyla yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle deponun çatı katına yöneldi. Alevin çatıya ulaşması sebebiyle çatıda bulunan plastik malzemeler tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın tüm depoyu sardı. İçerisinde birçok zücaciye, plastik ürünler, çakmak gazları gibi eşyaların olması sebebiyle yangın kısa sürede büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken, zaman zaman çakmak gazları gibi ürünlerin patlaması sebebiyle ekipler müdahalede zorluk yaşıyor. Yaklaşık 16 saattir yangını söndürme çalışmaları devam ederken, patlama riskine karşı güvenlik önlemleri de alındı.

İtfaiye, orman, sağlık, UMKE, AFAD, Efeler ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri alevlere müdahale ederken, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları 16'ncı saatinde devam ediyor.