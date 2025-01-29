Aydın\'da Disleksi Merkezi Açıldı

Yerel

Yatırım ve çalışmalarıyla sosyal belediyecilik hizmetlerini Aydınlılar ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bir projeyi daha hayata geçiriyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Disleksi Merkezi hizmete açılıyor.

Ücretsiz hizmet verecek olan Disleksi Merkezi'nde öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara destek sunulacak. Merkezde uzman eğitim kadrosu, öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara destek olacak. Disleksi Merkezinde öğrenciye özel bireysel destek eğitim programları, öğrenme becerilerini geliştirecek uygulamalar, çoklu duymayla ilgili yöntemler ile eğitimler, okuma ve matematik geliştirme programları ve psikososyal becerileri geliştirecek eğitimler düzenlenecek. Merkezde ayrıca ebeveynlere de eğitimler verilecek.

Disleksi Merkezi bünyesinde, öğrenme güçlüğü yaşayan miniklere yönelik farkındalığı arttırmak için programlar da düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesinin uzman eğitim kadrosu, öğrenme güçlüğü yaşayan ilkokul öğrencilerinin her anında yanlarında olacak.

Disleksi Merkezi'nde görev yapacak öğrencilere destek olacak öğretmenlere Uzman Nörolog Olcay Karaca tarafından eğitim verildi. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi İşyeri Hekimi olarak görev yapan Karaca, disleksi eğitiminde nöroloji alanında edindiği deneyimleri öğretmenler ile paylaştı.

Başkan Çerçioğlu: "Vatandaşlarımızın yanlarında olmayı sürdüreceğiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dislekside erken müdahale ve doğru eğitimin önemine dikkat çekerek, "Disleksi eğitimi düzenli tekrarlar ile bireyselleştirilmiş yaklaşımlar gerektiriyor. Disleksi Merkezimizde Büyükşehir Belediyemizin alanında uzman, deneyimli kadrosu öğrencilerimize destek olacak, öğrenme güçlüğünü aşmaları için yanlarında olacak. Her yaştan vatandaşımız için hizmetlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Disleksi Merkezi hakkında detaylı bilgiye 444 40 09 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezinden ulaşmak mümkün olabilecek. - AYDIN