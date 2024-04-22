Aydın\'da Doğal Zahter Kekiği Yoğun İlgi Görüyor

Yerel

Aydın'da uzun yıllardır kendi ürettiği doğal ürünleri pazarlarda satarak geçimini sağlayan Raziye Ay, sabah ezanı sonrasında dağlardan topladığı ve kokusuyla cezbeden zahter kekiğinin hem lezzeti hem de sağlık için tercih edildiğini ifade etti.

Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişen ve halk arasında "dağ kekiği ya da kara kekik" olarak bilinen zahter kekiği, pazar tezgahlarında yerini aldı. Doğal şifa kaynağı olarak bilinen ve mikrop öldürücü özelliği ile de tercih edilen zahterin faydaları ise saymakla bitmezken, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Kekiğin vücut direncini de artırdığına dikkat çeken pazarcı Raziye Ay, Dağeymiri Mahallesi'nin dağlarından topladığı zahter kekiklerini vatandaşlara sunuyor. Doğal köy ürünleri ve mevsimine göre topladığı otları satarak geçimini sağlayan Ay, zahterlerin gün doğmadan önce toplanması gerektiğini vurgulayarak "Zahteri, gün doğmadan toplamak lazım. Çünkü sıcakta toplandığı zaman hemen kararır" dedi.

"Kahvaltılarda çok tercih ediliyor"

Binbir zahmetle topladığı zahterin bağını 20 TL'den sattığını ve ilginin yoğun olduğunu ifade eden Ay; "Havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda kendiliğinden yetişen şifalı bitkiler de artmaya başladı. Ben de sabah zeytine giderken topluyorum. Ebegümeci, dalgan otu, kedirgen gibi bir çok otun yanı sıra dağ kekiği de topluyorum. Hem pazarda satarak geçimimi sağlıyorum hem de vatandaşların taleplerini yerine getiriyorum. Bunun faydaları saymakla bitmez zaten. Boğaz enfeksiyonunu giderici ve öksürük hafifletici etkileri var. Sağlığın yanı sıra lezzetiyle de tercih ediliyor. Her şeyi oluyor bunun. İster kurutarak ister taze şekilde yemeklerde kullanılabilir. Zeytinyağı içinde bekletip yediğinde de çok faydalı oluyor. Sabahları kahvaltıda çok tercih ediliyor ama yemeklerde, etlerde de çok güzel oluyor" dedi.

"Her yerde yetişmez"

Zahter kekiğinin her yerde yetişmediğini ve gün doğmadan önce toplanması gerektiğini belirten Raziye Ay; "Ben Dağeymiri Mahallesi'nde yaşıyorum. Bizim orası dağ köyü zaten. Bizim oranın dağlarında çıkıyor bunlar ama her yer olmaz, yetişmez. Genelde dağlarda kendiliğinden çıkar. Bu hafta başladık toplayıp satmaya yaklaşık 1 ay böyle devam eder sonra bulunmaz artık. Demetini 20 liradan satıyoruz. Kilosu geçen sene 100 TL idi ama bu sene 150 TL'den satıyoruz. Çünkü bunu toplaması da ayrı bir zahmetli. Sabah karşı toplanması gerekiyor. Sabah ezanından sonra hemen çıkarız dağlara ve toplarız. Akşamdan ya da gündüz toplanmaz. Toplarsan hemen kararır bunlar. Gün doğmadan toplamak lazım. Sıcakta toplandığı zaman kararır hemen" dedi. - AYDIN