Aydın'da 452 yıllık ve 344 yıllık vasiyetler gereği kuşlara yuva yapılıp nehir yatakları ve piknik alanları temizlendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaların her birinin ecdadın asırlar önce bıraktığı vakıf mallarının gelirleri ve vakfı bırakan kişilerin vasiyeti gereği yapıldığı belirtildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 25 bölge müdürlüğünde eş zamanlı yürütülen '1001 Hayır Şartı' Projesi kapsamında Aydın'da, asırlık dört vakfın hayır şartı yeniden yerine getirildi. Tarihi İlyas Bey Külliyesi ve Bafa Gölü çevresinde gerçekleştirilen çalışmalarda ibadethaneler ve doğal alanlar temizlenirken, ağaçlara kuş yuvaları asılarak kuşlar için yem ve su bırakıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Selçuklu ve Osmanlı vakıf medeniyetinden günümüze ulaşan iyilik anlayışını yaşatmak amacıyla hayata geçirdiği proje, Aydın'da tarihi ve doğal değerleri buluşturdu. Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, geçmişten günümüze ulaşan dört ayrı vakfın hayır şartını yerine getirmek için çalışma yaparken ecdadın bıraktığı vakıflar ve vasiyetleri duyanları şaşırttı.

Çalışmaların ilk adresi, Menteşe Beyliği döneminden günümüze ulaşan tarihi İlyas Bey Külliyesi oldu. 1640 yılında kurulan ve 386 yıllık geçmişe sahip Mahpeyker Valide Sultan Vakfı'nın 'Camii Etrafını Temizleyen Vakıf' olarak bilinen hayır şartı kapsamında külliyenin cami içi, avlusu ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Bafa Gölü'nde iki vakfın hayır şartı yaşatıldı

Çalışmaların bir diğer adresi ise doğal güzellikleriyle öne çıkan Bafa Gölü oldu. Burada 1574 yılında kurulan 452 yıllık Murat Paşa Vakfı'nın 'Nehir Temizleyen Vakıf' misyonu ile 1682 yılında kurulan 344 yıllık Sekbanbaşı Mustafa Ağa Vakfı'nın 'Piknik Alanı Tanzim Eden Vakıf' hayır şartı birlikte yerine getirildi. Ekipler, göl kıyısı ve akarsu yataklarında temizlik çalışması yaparak doğal çevrenin korunmasına katkı sağladı.

Asırlık kuş yuvası geleneği de unutulmadı

Proje kapsamında yalnızca temizlik çalışmalarıyla yetinilmedi. 1730 yılında kurulan ve 296 yıllık geçmişe sahip Matbah-ı Amire Emini Halil Ağa Vakfı'nın 'Güvercin Kulesi Yaptıran Vakıf' geleneği de yeniden yaşatıldı. Ekipler, İlyas Bey Külliyesi ve Bafa Gölü çevresindeki ağaçlara ahşap kuş yuvaları asarak kuşların barınma ihtiyacına destek oldu. Kuşlar için yem ve su da bırakıldı.

Aydın'da gerçekleştirilen çalışmalarla, asırlar önce vakfedilen hayır şartlarının yalnızca tarihi kayıtlarda kalmadığı, çevreye, canlılara ve ortak yaşam alanlarına dokunan bir anlayışla günümüzde de sürdürülebileceği ortaya konuldu.