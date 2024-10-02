Aydın\'da Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği Düzenlendi

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Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle kutlama etkinliği düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi. Düzenlenen mangal partisi ile başlayan etkinlikler Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın sevilen şarkıları seslendirmesiyle devam etti. Huzurevi sakinleri şarkılara alkışlarıyla eşlik etti, dans ederek 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı. Güzel bir gün geçirdiklerini belirten vatandaşlar, kendilerini etkinlikler ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Çerçioğlu, Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayarak her yaştan vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Tüm Büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü en içten dileklerim ile kutluyorum. Bizler Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan hemşehrimizin yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN