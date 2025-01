Aydın\'da Emeklilere Yüzde 20 İndirimli Alışveriş İmkanı

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik başlattığı destek projesi kapsamında il genelinde 'Emekli Kart'ı kullananların sayısı 110 bin 500 olurken, vatandaşlar Halk Ege Et şubelerinde et ve süt ürünlerinde yüzde 20'lik indirimden faydalanabiliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi emeklilere yönelik başlattığı destek projesiyle Aydın'da yaşayan emekli vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Hayata geçirilen Emekli Kart projesiyle artık Aydın'da yaşayan emekli vatandaşlar, et ve et ürünlerini Halk Ege Et mağazalarında yüzde 20 indirimli alabilirken, Aydınlılar Emekli Kart'ı çok sevdi. Emekli Kart sahibi vatandaşların sayısı da her geçen gün artarken kartı kullananların sayısı il genelinde 110 bin 500 oldu. Bugüne kadar 110 bin 500 emeklinin kullandığı Aydın Büyükşehir Belediyesi Emekli Kart ile vatandaşlar Halk Ege Et şubelerinde et ve süt ürünlerinde yüzde 20'lik indirimden faydalandı.

Emekli Kart'ın emekliler için çok önemli ve anlamlı bir hizmet olduğunu ifade eden Aydınlı vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na destek projesi için teşekkür etti. - AYDIN