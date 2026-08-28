Aydın Emniyeti’nde terfi töreni düzenlendi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensupları için rütbe terfi töreni düzenlendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Rütbe Terfi Töreni, Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Hasan Öztürk, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Kılıç, 2. İdare Mahkemesi Başkanı Soner Akbaş, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hakan Demir ve Garnizon Komutanı Personel Albay Metin Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensuplarının yeni rütbeleri, Vali Dr. Osman Varol tarafından takıldı. Terfi eden personeli tebrik eden Vali Varol, emniyet mensuplarına yeni görev ve rütbelerinde başarılar diledi.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.