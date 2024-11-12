Aydın\'da Engelliler İçin Koordinasyon Toplantısı

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Aydın nüfusuna oranı yüzde 3.4 olan yaklaşık 39 bin engelli bireyin hayatı kolaylaştırmak amacıyla Aydın İl Engelliler Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla gerçekleştirilen İl Engelliler Koordinasyon Toplantısı, Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı başkanlığında gerçekleştirildi. İlgili kamu kurum, STK ve dernek yöneticilerinin katılımı ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda engellilere yönelik hizmetler anlatıldı. Aydın'da yaşayan tüm engelli vatandaşların toplumsal fırsatlardan eşit şekilde faydalanmasını sağlamak, engelli ailelerinin gündelik yaşantılarını kolaylaştırmak ve mevcut sıkıntıların çözümlenmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda STK ve dernek yöneticilerinin talep ve çözüm önerileri de görüşüldü.

Toplantı ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla Vali Yardımcımız Kamuran Mustafa Ballı başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğümüz ev sahipliğinde İl Engelliler Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığımızca sağlık tesislerimizde engellilere yönelik sunulan hizmetler ve Evde Sağlık Hizmetleri ile ilgili sunum gerçekleştirilmiş olup, engelli vatandaşlarımızın toplumda daha refah ve huzurlu bir hayat sürebilmeleri açısında ilgili kamu kurum ve STK temsilcilerinin fikir beyanları doğrultusunda toplantı kararları alınmıştır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN