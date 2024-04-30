Aydın'ın Atça bölgesinde erkenci kayısı hasadı başladı - Son Dakika
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Aydın'ın Atça bölgesinde erkenci kayısı hasadı başladı

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Aydın'ın Sultanhisar'a bağlı Atça bölgesinde erkenci kayısılar toplanmaya başlandı. Kayısı bahçesinde çalışan Fadime Çıkıkçı, kaliteli ve büyük boyutlu olan kayısıları ihracatçıya verdiklerini belirtti. Erkenci kayısılar, çileğe rakip olarak görülüyor.

30.04.2024 12:00
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(AYDIN) - Aydın'ın Sultanhisar'a bağlı Atça bölgesinde erkenci kayısı toplanmaya başlandı. Kayısı bahçesinde çalışan Fadime Çıkıkçı "Şu anda Nazilli bölgesine ilk çıkan kayısı burada. Biz buradaki kayısıyı ihracatçıya veriyoruz çünkü kalitesi çok iyi ve boyut olarak da şu anda çok iyi. Erik ve zeytin gibi sıralamaya giriyor. İlk çıkan kayısılarımız boyutlarından dolayı çok güzel" şeklinde konuştu.

Aydın'ın Sultanhisar'a bağlı Atça bölgesinde erkenci kayısılar toplanıyor. Dallarından özenle toparlanan erkenci kayısılar, kasalara dizilerek ihracat için hazır hale getiriliyor.

Erkenci kayısıların olduğu bahçede çalışan Fadime Çıkıkçı, "12 senedir kayısıyla uğraşıyoruz. Bunları fidanken aldık ve 3 senedir hasat yapıyoruz. Şu anda hasat zamanı. Bir-iki güne kadar tamamen olgunlaşacak. Arada olgunlaşanları tek tek alıyoruz. Bizim kayısı bahçesi  60 dönüm. Burada 2 bine yakın kayısı ağacımız var, cinsi Mikado. Şu anda Nazilli bölgesine ilk çıkan kayısı burada." dedi.

Kayısı ağaçlarının çiçeklendiği dönemde yağmur ve doludan dolayı çiçeklerin döküldüğünü anlatan Çıkıkçı, daha sonra da ortaya çıkan haşereyle mücadele etmeye başladıklarını söyledi.

Kayısının narin bir meyve olduğunu, toplanırken ve paketlenirken hassas olmak gerektiğini belirten Çıkıkçı, "Biz buradaki kayısıyı ihracatçıya veriyoruz çünkü kalitesi çok iyi ve boyut olarak da şu anda çok iyi. Erik ve zeytin gibi sıralamaya giriyor. İlk çıkan kayısılarımız boyutlarından dolayı çok güzel. Şu anda meyve kıtlığı var. Bu çevrede çilek de üretiliyor fakat çileğe rakip olarak geliyor erkenci kayısılar." şeklinde konuştu.

Aydın\'ın Atça bölgesinde erkenci kayısı hasadı başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın'ın Atça bölgesinde erkenci kayısı hasadı başladı - Son Dakika

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