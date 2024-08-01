Aydın\'da Evde Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Komisyon Toplantısı Gerçekleştirildi

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Aydın'da 2024 yılı Evde Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın'da Evde Sağlık Hizmetleri; 9 hastane bünyesinde 33 ekip, 3 Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde toplamda 36 ekip ve 165 personel ile hizmet veriyor. Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı başkanlığında, 2024 yılı Evde Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörlüğü tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin 2024 yılı ilk 6 aylık mevcut durumuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sonrası yapılan görüşmelerde kurumlar arasındaki işbirliği ve iletişimin güçlendirilerek sürdürülmesi konusunda karar alındı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürü Zeynep Yılmaz da katılım sağladı. - AYDIN