Aydın'da Evde Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Komisyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aydın'da Evde Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Komisyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın\'da Evde Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Komisyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın'da Evde Sağlık Hizmetleri, 9 hastane ve 3 Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde toplamda 36 ekip ve 165 personel ile hizmet vermektedir. Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Evde Sağlık Hizmetlerinin 2024 yılı ilk 6 aylık mevcut durumuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Toplantı sonucunda, kurumlar arasındaki işbirliği ve iletişimin güçlendirilerek sürdürülmesi kararı alındı.

01.08.2024 11:15
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Aydın'da 2024 yılı Evde Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın'da Evde Sağlık Hizmetleri; 9 hastane bünyesinde 33 ekip, 3 Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde toplamda 36 ekip ve 165 personel ile hizmet veriyor. Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı başkanlığında, 2024 yılı Evde Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörlüğü tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin 2024 yılı ilk 6 aylık mevcut durumuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sonrası yapılan görüşmelerde kurumlar arasındaki işbirliği ve iletişimin güçlendirilerek sürdürülmesi konusunda karar alındı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürü Zeynep Yılmaz da katılım sağladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Evde Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Komisyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Evde Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Komisyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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