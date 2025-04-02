Aydın'da Fırtına ve Yağış Etkili, Belediye Çalışmalara Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Fırtına ve Yağış Etkili, Belediye Çalışmalara Hızla Devam Ediyor

Aydın\'da Fırtına ve Yağış Etkili, Belediye Çalışmalara Hızla Devam Ediyor

Efeler ilçesinde etkili olan fırtına ve yoğun yağış sonrası, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in belediye ekipleriyle birlikte yaptığı yerinde incelemelerle hasar tespit çalışmaları sürüyor. Başkan Yetişkin, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

02.04.2025 09:49  Güncelleme: 09:51
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Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan fırtına ve yoğun yağış hayatı olumsuz etkilerken, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Efeler Belediyesi ekipleri ilçede etkili olan fırtına ve yoğun yağış nedeniyle yaşanan olumsuzluklara karşı hızla müdahale ediyor. Devrilen ağaçlar kaldırılıyor, yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor. Hasar tespit ekipleri de sahada çalışmalarına devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi. Efeler Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Başkan Yetişkin, "Belediyemiz, vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarıyla sahada. Herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda 444 80 09 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabileceğinizi tekrar hatırlatıyor, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Fırtına ve Yağış Etkili, Belediye Çalışmalara Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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