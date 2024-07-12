Aydın\'da Geçici Domates Üretimi Projesi Kapsamında Fideler Kontrol Edildi

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Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projeleri kapsamında Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dağıtılan '900 Rakım ve Üzeri Alanlarda Geçici Domates Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında dağıtılan domates fidelerinin kontrolü gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılından beri 81 ilde, boş ya da nadasa bırakılan alanların yanı sıra işlemeli tarıma uygun olmayan alanlarda, uygun tekniklerle, bitkisel üretimin ve katma değeri yüksek bitki türlerinin üretiminin arttırılması amacıyla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi uygulanıyor. Bu kapsamda '900 Rakım ve Üzeri Alanlarda Geçici Domates Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' çerçevesinde Kuyucak ilçesindeki 900 rakım üstü mahallelerde üretim yapan çitçilere geçtiğimiz aylarda düzenlenen törenle 200 bin geçici domates fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Domates fideleri kontrol edildi

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından dağıtımı yapılan domates fidelerinin tarlada kontrolü gerçekleştirildi. Kontrol sırasında dağıtılan fidelerin gelişim durumu ve sağlığını dikkatle inceleyen yetkililer, "Çiftçimize bol ürün ve bereketli kazançlar dileriz" ifadelerini kullandı. - AYDIN