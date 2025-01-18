Aydın'da Görme Engelliler için Duyarlılık Çağrısı - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da Görme Engelliler için Duyarlılık Çağrısı

Aydın\'da Görme Engelliler için Duyarlılık Çağrısı

Altınokta Körler Derneği, Aydın'da kaldırımlara park etmeme konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

18.01.2025 15:01
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Aydın'da yaşayan görme engelli bireylerin yaşadığı sıkıntı ve problemlere dikkat çeken Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen; "Park etme, fark et. Kaldırımlar park yeri değildir" diyerek herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Aydın nüfusuna oranı yüzde 3.4 olan yaklaşık 39 bin engelli bireyin hayatı duyarsız vatandaşların dikkatsizliği ile daha da zorlaşıyor. Bu çerçevede açıklama yapan Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, görme engelli bireylerin yaşadığı sıkıntı ve problemlere dikkat çekti. Aydın'da yaşayan görme engelli bireylerin son zamanlarda, yaşadıkları ve karşılaştıkları problemlere ilişkin bir açıklama yapan Özen, yaşanan sıkıntıları sıralayarak Aydınlıların daha duyarlı olmasını istedi. Özellikle kaldırıma park edilen araçların engelli bireyler için tehlike saçtığını ifade eden Özen, "Park etme, fark et" diyerek duyarlılık çağrısında bulundu. Başkan Özen, hissedilebilir yüzey taşları üzerine park edilen araçlar görme engelli bireylerin hayatını zorlaştırdığını ve rsik oluşturduğuna dikkat çekti.

Kaldırımlara park edilen araçlar sebebiyle olumsuzlukların yaşandığını belirten Özen; "Park etme fark et. Kaldırımlar park yeri değil, yayaların yürüme yeridir. Sarı çizgiler süs değildir. Görme engelli yayalar içindir. Yeşile ve ağaca evet, eğik ağaçlara hayır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Bayram Özen, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Görme Engelliler için Duyarlılık Çağrısı - Son Dakika

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