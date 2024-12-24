Aydın\'da Güvenlik Sistemi Yangını Hızlı Müdahale ile Kontrol Altına Alındı

Yerel

Aydın'ın Efeler ilçesinde güvenlik sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen yangında yangın ihbar sisteminin erken ihbarı ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden söndürülürken, yangının çıkış anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Yangın, Ata Mahallesi 716 sokak üzerinde bulunan iş yerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, iş yerinde bulunan yangın ihbar sistemden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış anı anbean kaydedildi

İş yeri sahibi Erdal Çomak sosyal medya hesabı üzerinden yangının çıkış anına ait güvenlik kamera görüntüsü ile birlikte yaptığı paylaşımla Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine hızlı müdahaleleri için teşekkür ederek, "İşyerimizde çıkan yangın, yangın ihbar sistemimiz ve Aydın İtfaiyesi'nin hızlı müdahalesiyle binayı sarmadan söndürülmüştür. Rabbim beterinden korusun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN