Aydın'da hastane 6.0'lık deprem senaryosuyla 72 saatlik hazırlığını test etti - Son Dakika
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Aydın'da hastane 6.0'lık deprem senaryosuyla 72 saatlik hazırlığını test etti

Aydın\'da hastane 6.0\'lık deprem senaryosuyla 72 saatlik hazırlığını test etti
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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı kapsamında deprem senaryolu tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği hastanenin ilk 72 saat kendi imkanlarıyla hizmet verebilmesine yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde, afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesinin ölçülmesi amacıyla Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında deprem senaryolu tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosuna göre, 8 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00'da Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy mevkiinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin kent genelinde şiddetli şekilde hissedilmesinin ardından bazı binalarda hasar oluştuğu bilgisi hastaneye ulaştırıldı. Senaryo gereği hastane içerisinde de çeşitli hasarlar meydana gelirken, yürüyebilen hastalar, hasta yakınları ve bazı personeller panik içerisinde binadan çıkmaya çalıştı. Olay Yönetim Ekibi tarafından yapılan ilk değerlendirmelerin ardından hastanenin teknik alanlarının kontrol edilmesi, yoğun yaralı akışına karşı Acil Servis'te hazırlıkların yapılması, iletişim sistemlerinin test edilmesi ve alternatif iletişim araçlarının devreye alınması kararlaştırıldı. Ayrıca elektrik kesintisine karşı jeneratörlerin yakıt durumunun kontrol edilerek hastanenin en az 72 saat kendi imkanlarıyla hizmet verebilmesine yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

Tatbikat kapsamında Psikiyatri Servisi'nde asma tavanın çöktüğü, Anestezi Yoğun Bakım Servisi'ndeki izolasyon odasının kullanılamaz hale geldiği ve hastane yerleşkesindeki bazı binalarda çatlaklar oluştuğu senaryosu uygulandı. Jeneratör bölgesinde çıkan yangına da müdahale edilerek ekiplerin acil durumlara müdahale kabiliyeti test edildi.

Senaryo gereği kentin farklı bölgelerinden depremden etkilenen yaralı ve yaralı yakınlarının Acil Servis'e gelmeye başlaması üzerine, servis önünde triyaj alanları oluşturuldu. Ağır durumda olmayan yaralılar için ayaktan bakım alanları devreye alınırken, hasta yoğunluğunun artması ihtimaline karşı kapasite artırımı çalışmalarına başlandı. Durumu uygun olan hastaların erken taburcu edilmesi de senaryo kapsamında uygulandı.

Hasar gören Psikiyatri, Anestezi Yoğun Bakım ve Poliklinik binalarının tahliye edilmesinin ardından hastalar için ek bakım alanları oluşturuldu. Barınma, içme suyu, yiyecek, tıbbi malzeme, ekipman, yakıt ve enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik daha önce hazırlanan iş birliği protokolleri de tatbikat kapsamında devreye sokuldu.

Tatbikat senaryosunda afetin bölgesel ölçekte gerçekleştiği ve ilk 72 saat boyunca hastanenin süreci kendi imkanlarıyla yönetmesi gerektiği kabul edildi. Bu kapsamda koruma, kurtarma, söndürme ve ilk yardım ekipleri hastanenin farklı noktalarındaki olaylara müdahale etti.

Senaryonun tamamlanmasının ardından olayın kontrol altına alındığı kabul edilerek normal işleyişe dönüldü. Hasar gören ve çöken alanların yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmaların başlatılmasıyla tatbikat sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da hastane 6.0'lık deprem senaryosuyla 72 saatlik hazırlığını test etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da hastane 6.0'lık deprem senaryosuyla 72 saatlik hazırlığını test etti - Son Dakika
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