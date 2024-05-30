Aydın'da Hayırseverden Görme Engellilere Beyaz Baston Desteği - Son Dakika
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Aydın'da Hayırseverden Görme Engellilere Beyaz Baston Desteği

Aydın\'da Hayırseverden Görme Engellilere Beyaz Baston Desteği

Aydın'da yaşayan bin 67 görme engelli bireylerin özgürce dışarıya çıkabilmesine olanak sağlayan beyaz bastonun önemine dikkat çeken Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, bir hayırsever vatandaşın 10 adet beyaz baston desteğinde bulunduğunu açıkladı. Özen, hayırsevere teşekkür ederek, 10 görme engelli bireyin daha Aydın sokaklarında özgürce dolaşabilmesine vesile olduğunu belirtti.

30.05.2024 11:24
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Aydın'da bir hayırsever vatandaş, görme engelli bireylerin özgürce yürüyebilmesine olanak sağlayan beyaz baston çağrısına yanıt vererek 10 adet beyaz baston desteğinde bulundu.

Aydın'da yaşayan bin 67 görme engelli bireylerin özgürce dışarıya çıkabilmesine ve sosyalleşebilmelerine olanak sağlayan beyaz bastonun önemine dikkat çeken Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, hayırseverlere beyaz baston desteği çağrısında bulundu. Özen'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyı yanıtsız bırakmayan bir hayırsever vatandaş, derneğe 10 adet beyaz baston desteğinde bulundu. Aydın'da yaşayan bin 67 görme engellinin sokaklarda özgürce dolaşabilmeleri için beyaz baston desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade eden ve hayırsever vatandaşa teşekkür eden Başkan Özen; "Derneğimize 10 adet beyaz baston desteğinde bulunarak, 10 görme engelli arkadaşımızın daha, Aydın sokaklarında özgürce dolaşabilmelerine vesile olan yüreği güzel dostumuza çok teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Hayırseverden Görme Engellilere Beyaz Baston Desteği - Son Dakika

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