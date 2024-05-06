Aydın\'da Hıdırellez Şenlikleri\'nde trafik bilgilendirmesi yapıldı

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Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Palamutçuk Mahallesi Gölcük Yaylası, geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'ne ev sahipliği yaparken, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Ekibi tarafından vatandaşlara ve çocuklara trafik konusunda bilgilendirme yapıldı.

Karacasu'nun Gölcük Yaylası'nda düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri, katılımcıların hem eğlenceli vakit geçirmesine hem de trafik bilincinin artmasına katkı sağladı. Şenlikte bir araya gelen vatandaşlar ve çocuklar Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında 'Hayatla Yarışılmaz' mottosuyla Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Ekibi tarafından bilgilendirildi. Trafik Tim ekibi, şenlik alanında katılımcılara trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçitlerinde dikkat edilmesi gerekenler ve trafikte diğer önemli konular hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, çocuklara yönelik olarak trafik konulu boyama kitapları ve bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Şenliği katılan Karacasu halkı bilgilendirme faaliyeti için jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN