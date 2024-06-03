Aydın\'da Hurdalıkta Bekleyen Araçlar Yeniden Hayat Buluyor

Yerel

Bir zamanlar makam aracı olarak kullanılan ve herkesin gözdesi olan araçlar, Aydın'ın Çine ilçesi sanayi sitesindeki hurdalıkta bekliyor. Bazı araçlar yetenekli ustaların elinde yeniden hayat bulurken, bazıları da yedek parça olarak değerlendiriliyor.

Birçok sanayi sitesinde olduğu gibi Çine Sanayi Sitesi de, yılların eskitemediği araçların buluşma noktası oldu. Hurdalıklarda bekleyen bir döneme damgasını vurmuş araçlar, bazen maharetli ustaların elinde adeta yeniden yollara dönüyor. Böylece, eski araçlar yeniden kullanılabilir hale geliyor. Nostaljik bir değeri olan bu otomobiller, yeni sahiplerine kavuşuyor. Diğer yandan hurdalıkta bekleyen birçok araç da, diğer araçlara yedek parça sağlamak için kullanılıyor. Eski araçların sağlam kalan parçaları, diğer araçların tamirinde kullanılarak değerlendirilmiş oluyor. Eski araçların parçalarının kullanılması, yeni araç sahiplerinin maliyetlerini düşürürken, aynı zamanda çevreye atık olarak gitmelerini engelliyor. - AYDIN