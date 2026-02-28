Başkan Çerçioğlu, iftar sofrasında vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında düzenlediği iftar programlarına devam ediyor. Aydınlılar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükşehir Belediyesi'nin sofralarında oruçlarını açıyor, Ramazan ayının bereketi hep birlikte yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi bugün de binlerce kişiyi iftar sofralarında buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları bugün Efeler ilçesinde Atatürk Kent Meydanı'nda ve Kemer Mahallesi'nde, Söke ilçesi Yenicamii Mahallesi'nde, Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde, İncirliova ilçesi Beyköy Mahallesi'nde, Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi'nde, Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde ve Çine ilçesi Eskiçine Mahallesi'nde kuruldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Gürer ile birlikte Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu, tüm vatandaşların Ramazan ayının mübarek olmasını diledi. İftar sofralarının kurulmasından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN