Büyükşehir\'in iftar sofrasında oruçlar dualarla açıldı

04.03.2026 20:43  Güncelleme: 20:44
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında il genelinde düzenlediği iftar sofraları ile vatandaşları bir araya getirerek birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Bu yıl da binlerce kişi iftarlarını dualarla açtı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde verilen iftar sofralarında bir araya gelen vatandaşlar, oruçlarını dualarla açtı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları iftar sofralarında buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu Aydın'ın dört bir yanına taşımayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu gönül sofralarında her yaştan her gün binlerce vatandaş bir araya geliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları bugün de Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı ve Zafer Mahallesi'nde, İncirliova ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda, Bozdoğan ilçesi Haydere Mahallesi'nde, Köşk ilçesi Ovaköy Mahallesi'nde, Yenipazar ilçesi Hacıköseler Mahallesi'nde ve Nazilli ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde kuruldu. Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofralarında bugün de binlerce vatandaş oruçlarını hep birlikte açtı. Mahallelerinde kurulan sofralarda bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarıyla Aydınlıları bir araya getirmeyi sürdürecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

