Aydın'da İkamet İzni Alan Yabancıların Sayısı Azaldı - Son Dakika
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Aydın'da İkamet İzni Alan Yabancıların Sayısı Azaldı

Aydın\'da İkamet İzni Alan Yabancıların Sayısı Azaldı

Aydın, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olup demokrasinin beşiği olarak nitelendirilmektedir. Son bir yılda Aydın'da ikamet izni alan yabancıların sayısı yüzde 12 azalmıştır. Aydın'da toplam 10 bin 36 yabancı ikamet etmektedir. Aydın'da en fazla yabancı uyruklu vatandaş Kuşadası'nda yaşamaktadır ve İngiliz uyruklu vatandaşlar en fazla sayıda yabancı uyruklu vatandaşlardır.

23.03.2024 10:24
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Türkiye'nin önemli şehirlerinden olan ve demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Aydın'da, ikamet izni alan toplam 10 bin 36 yabancı yaşarken, son 1 yılda ikamet izni alan yabancıların sayısı yüzde 12 azaldı.

Ünlü Tarihçi Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" olarak nitelendirdiği ve birçok insanın Ege'ye taşınma hayalini süsleyen Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor.

16 Mart 2023 verilerine göre 11 bin 427 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 14 Mart 2024 verilerine göre 10 bin 36 oldu. Yaklaşık 1 yıl içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yüzde 12 oranında azalma yaşanırken, toplam bin 391 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'dan aldırdı. Öte yandan verilere bakıldığında Türkiye genelinde ise 14 Mart 2024 verilerine göre toplam 1 milyon 107 bin 532 ikamet izni alan yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor.

Aydın'da ikameti devam eden yabancıların ilçelere göre dağılımına bakıldığında ise en fazla yabancı uyruklu vatandaş Kuşadası'nda yaşadığı öğrenilirken yabancıların uyruklarına göre dağılımına bakıldığında ise il genelinde en fazla İngiliz uyruklu vatandaşların olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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