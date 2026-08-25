Aydın\'da İncir Üreticilerine Saha Eğitimleri

Aydın'ın dünyaca ünlü ve ekonomik değeri yüksek ürünü incirin kalitesinin korunması amacıyla üreticilere yönelik saha eğitimleri sürüyor.

Nazilli'de incir üreticilerine yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışması gerçekleştirildi. Aydın Valiliği tarafından hazırlanan 2026/1 Sayılı İncir Tebliği kapsamında düzenlenen eğitimlerde incir üretiminde kalite ve verimliliğin artırılması, sağlıklı ilek kullanımının önemi ve doğru ilekleme yöntemleri ele alındı. Üreticilere ayrıca incirin hasat ve kurutma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, aflatoksin oluşumunun önlenmesi ve ürünlerin uygun şartlarda depolanması konusunda bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerde, üreticilerin İncir Tebliği kapsamında yerine getirmesi gereken sorumluluklar ile tüketici sağlığının ve Aydın İnciri'nin marka değerinin korunmasına yönelik uygulanması gereken kurallar da anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Aydın İnciri'nin tarladan sofraya kadar tüm süreçlerinde kalite ve güvenin sağlanması amacıyla üreticilere yönelik saha eğitimlerinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.