Aydın'da incir zararlıları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da incir zararlıları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, incir siyah sineği zararlısı ve diğer incir hastalıkları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, incir üreticilerini tehdit eden zararlılar hakkında detaylı bilgiler verildi ve mücadele yöntemleri konuşuldu.

12.06.2024 09:51
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde, incir siyah sineği zararlısı ve diğer incir hastalıkları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, incir üreticilerini tehdit eden incir siyah sineği zararlısı başta olmak üzere çeşitli hastalık ve zararlılar hakkında detaylı bilgiler verildi. Uzmanlar, bu zararlılarla mücadele yöntemleri ve önleyici tedbirler konusunda katılımcılara sunumlar yaptı. Üreticilerin soruları yanıtlanarak, sahada karşılaştıkları sorunlar üzerine çözüm önerileri görüşüldü.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş yaptığı konuşmada, incir üretiminde karşılaşılan zararlılarla mücadelenin önemine değindi ve bu tür eğitim toplantılarının üreticilere büyük fayda sağladığını belirtti. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, toplantıya katılan tüm uzmanlara ve üreticilere teşekkür ederek, belediye olarak her zaman tarımsal imkanlar dahilinde üreticinin yanında olduklarını belirtti.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, İl Müdür Yardımcısı Ali Rüstem Şanlı, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Birgül Ertan, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Ömer Çiçek, Buharkent İlçe Müdürü İbrahim Selli, Kuyucak İlçe Müdürü H. Suzan Yöre, Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, ilçe teknik personeli ve çok sayıda üretici katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da incir zararlıları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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