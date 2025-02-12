Aydın'da İş Sağlığı Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da İş Sağlığı Protokolü İmzalandı

Aydın\'da İş Sağlığı Protokolü İmzalandı

Aydın Gazeteciler Cemiyeti, iş sağlığı hizmetlerinde indirim sağlayacak protokol imzaladı.

12.02.2025 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Gazeteciler Cemiyeti ile Güzelhisar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Anonim Şirketi arasında iş sağlığı ve güvenliği protokolü imzalandı. Gazete ve internet siteleri işletmecileri bu protokol ile iş sağlığı ve güvenliği noktasında indirim fırsatı sunulacak.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tüm iş yerleri için yürürlüğe girdi. 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerin yer aldığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte işletme sahipleri harekete geçti. İşverenler, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği için hizmet almaya başladı. Aydın'daki gazete ve internet sitesinde çalışanı olan işletmelerin de kanunen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmeti alması gerekiyor. Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin ile Güzelhisar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Evren Karaköse arasında protokol imzalandı. Bu protokol ile gazete ve internet sitesi işletmeleri indirimlerden yararlanacak.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin, "Üye iş yerlerimizin yeni çıkan iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında daha kaliteli ve uygun fiyata hizmet alması için Güzelhisar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Anonim Şirketi ile protokolümüzü gerçekleştirdik. Bu anlamda bize her türlü desteği sağlayan Mehmet Evren Karaköse'ye teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güzelhisar, Ekonomi, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da İş Sağlığı Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı
16:32 Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
16:32 Zelenski’nin “toprak takası“ önerisine Rusya’dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk’tan kovulacak Zelenski'nin "toprak takası" önerisine Rusya'dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
23:27 Herkes Torreira’nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
23:26 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
23:17 Trump, Gazze’ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız Trump, Gazze'ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
22:35 TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu
22:29 Bursa’da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti Bursa'da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
22:13 Seçtiği şarkı gündem oldu Malezya Başbakanı İbrahim’den bomba Erdoğan paylaşımı Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
22:09 Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP’a bildirdi Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 17:35:56. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da İş Sağlığı Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.