Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika
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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

Aydın\'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Şehit Mehmet İlkokulu'nda 24 öğrenci ve 1 öğretmene trafik kuralları konusunda seminer verdi. Öğrencilere güvenli yolculuk ve trafik kurallarına uymaları konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

29.04.2024 09:39
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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri Şehit Mehmet İlkokulu'nda eğitim gören öğrencileri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi Şehit Mehmet İlkokulu'ndaki 24 öğrenci ve 1 öğretmene; genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar, okul servisi araçlarında güvenli yolculuk ve çocukların uyması gereken kurallar konularında seminer verildi. Jandarma ekipleri, öğrencilerin ve öğretmenin merak ettiği konuları da detaylı bir şekilde yanıtladılar. Seminerin sonunda öğrencilere, trafik kurallarına uymaları ve güvenli bir şekilde okul ve ev arasında seyahat etmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika
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