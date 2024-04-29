Aydın\'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri Şehit Mehmet İlkokulu'nda eğitim gören öğrencileri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi Şehit Mehmet İlkokulu'ndaki 24 öğrenci ve 1 öğretmene; genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar, okul servisi araçlarında güvenli yolculuk ve çocukların uyması gereken kurallar konularında seminer verildi. Jandarma ekipleri, öğrencilerin ve öğretmenin merak ettiği konuları da detaylı bir şekilde yanıtladılar. Seminerin sonunda öğrencilere, trafik kurallarına uymaları ve güvenli bir şekilde okul ve ev arasında seyahat etmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuldu. - AYDIN