Didim\'de Jandarma Ekipleri Tarafından Cayrokopter Destekli Denetim Yapıldı

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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından cayrokopter destekli gerçekleştirilen denetim kapsamında 250 araç ve içerisindeki 438 şahıs kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen cayrokopterle, Didim Batıköy ve Yeşiltepe yol kontrol noktalarında havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 250 araç, 438 şahıs kontrol edildi. 7 sürücüye idari para cezası kesilirken, 2 araç yakalanıp, 2 araç da trafikten men edildi. Ekipler, denetim esnasında vatandaşlara emniyet kemerinin kullanımı ve motosiklet kullanıcılarına kask takmaları ile ilgili bilgilendirmelerde de bulundu. - AYDIN