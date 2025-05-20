Aydın'da jandarma filosuna 52 yeni araç katıldı - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da jandarma filosuna 52 yeni araç katıldı

Aydın\'da jandarma filosuna 52 yeni araç katıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 52 araç, bugün düzenlenen törenle teslim edilirken, doğal afet ve arama kurtarma için kullanılan tam donanımlı JAK aracı ise dikkatleri üstüne çekti.

20.05.2025 13:41
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 52 araç, bugün düzenlenen törenle teslim edilirken, doğal afet ve arama kurtarma için kullanılan tam donanımlı JAK aracı ise dikkatleri üstüne çekti.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na 52 adet yeni araç tahsis edildi. Komutanlığa getirilen yeni araçların teslimi için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde araç teslim töreni düzenlendi. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın katılımı ile gerçekleştirilen törende, 2 motosiklet, 3 TOGG, 39 hafif ticari araç, 3 otomobil, 2 pikap, 3 minibüs, 1 JAK aracı ve 1 adet UTV arazi aracı olmak üzere toplam 52 yeni araç temsili olarak kesilen kurdelenin ardından araçları kullanacak olan jandarma ekiplerine teslim edildi.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, "10 yıl ve üzeri araçların yenilenmesi maksadıyla başlatılan çalışmada Aydın İl Jandarma Komutanlığı'mızın 2025 yılında gerçekleştirmiş olduğu mübadele kapsamında tedarik edilen 25 araçla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'mızca ilimiz jandarmasına tertip edilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli aracı 3 adet TOGG başta olmak üzere toplamda 52 aracı görevlerine uğurladığımız bir güne bugün tanıklık ediyoruz. Daha kısa bir süre önce Jandarma Genel Komutanlığı'mızın envanterinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan taşıtların yenilenmesi kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan teşrifleri ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın katılımlarıyla gerçekleştirilen tören ile Jandarma Genel Komutanlığı'na 2 bin 203 adet Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bu tertipte 29 adet muhtelif marka taşıt tertip edilmiştir. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan, şehitler ocağı, kahramanlar yurdu, jandarma teşkilatımız bu kazanımlarla beraber çok daha güçlü, çok daha görünür ve çok daha etkili olacaktır. Hiç şüphesiz jandarmamızın gelişen ve değişen şartlara ayak uydurabilmesi, görevimizi daha verimli yapabilmeleri için modern araçlarla donatılmaları ve teknolojik altyapılarla desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu vesile ile teslimi yapılacak yeni araçların Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Devletimizin her zaman gurur kaynağı olmuştur"

Jandarma teşkilatının her zaman devletin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Aydın Valisi Yakup Canbolat ise "Kamu güvenliğinin sağlanmasında ve halkımızın huzurunun korunmasında en ön saflarda görev yapan jandarma teşkilatımız üstün görev anlayışı disiplinli ve fedakarlığı ile devletimizin her zaman gurur kaynağı olmuştur. Personelimizin görevlerini yerine getirirken kullandığı araçların teknolojik olarak güncel, güvenli ve yüksek performanslı olması hizmet kalitesini artırmakla birlikte sahada elde edilen sonuçlara da doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda 2024 yılı itibariyle yürütülen tedarik ve planlama çalışmaları sonucunda Aydın İl Jandarma Komutanlığı'mıza toplamda 52 yeni araç kazandırılmıştır. Bu araçlarla birlikte ilimiz genelindeki güvenlik hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve kapsamlı şekilde sunulacağına olan inancımız tamdır. Özellikle kırsal bölgelerde devriye faaliyetlerinden olay yeri müdahalesine, operasyonel lojistikten kamu düzeninin sağlanmasına kadar geniş bir alanda görev yapan jandarma personelimiz, artık çok daha güçlü bir teknik altyapıya sahip olacaktır. Yeni araçların Aydın halkı için hayırlı ve uğurlu olmasını, hayırlı hizmetlere vesile olmasını, ilimizde huzur ve güvenliğin sağlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Canbolat askeri erkan ile birlikte araçların teslim kurdelesini keserek, araçların anahtarlarını jandarma ekiplerine teslim etti. Daha sonra araçları gezen Vali Canbolat, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından doğal afet ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılan tam donanımlı aracı inceledi. Muhtemel bir afet anında gerekli olan birçok ekipmanın hazır bulundurulduğu araç ise dikkatleri üzerine çekti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da jandarma filosuna 52 yeni araç katıldı - Son Dakika

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