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Aydın'da Jandarma, İlkokul Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma, İlkokul Öğrencileriyle Buluştu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri, meslek tanıtım faaliyeti kapsamında okulları ziyaret ederek 45 ilkokul öğrencisiyle bir araya geldi. Öğrencilere jandarma hakkında bilgilendirme yapıldı ve 'Tim Jandarma' isimli çizgi film izletildi.

Aydın\'da Jandarma, İlkokul Öğrencileriyle Buluştu
25.12.2023 - 11:04,  Güncelleme: 11:04
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde okullarını ziyaret eden jandarma ekipleriyle bir araya gelen 45 ilkokul öğrencisi, jandarmayı daha yakından tanıdı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı meslek tanıtım faaliyeti çerçevesinde okul ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Sultanhisar Demirhan ve İncealan İlkokulu'nu ziyaret eden jandarma ekipleri, öğrencilere jandarmayı anlattı. Jandarma ekipleri, eğitim gören 45 öğrenciye meslek tanıtım faaliyeti çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı olarak misyon, vizyon ve faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yaparken, etkinlik sonunda öğrencilere 'Tim Jandarma' isimli çizgi film izletildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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