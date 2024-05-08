Aydın\'da Jandarma, İşçilere Trafik Bilgilendirmesi Yaptı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan ve işe motosikletle gelen işçileri trafik konusunda bilgilendirerek reflektif yelek hediye etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında çalışmalar sürüyor. Nazilli'de trafik jandarması tarafından Dallıca Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çalışan ve işe motosiklet ile gelen işçilere ve İsabeyli Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde stant açılarak; genel trafik kuralları, kask kullanmanın önemi, reflektif yeleğin önemi konularında bilgilendirmelerde bulundu. Personele Türk bayrağı, broşür ve 175 adet motosiklet sürücüsü reflektif yeleği hediye edildi. - AYDIN