Aydın'da Jandarma, İşçilere Trafik Bilgilendirmesi Yaptı - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma, İşçilere Trafik Bilgilendirmesi Yaptı

Aydın\'da Jandarma, İşçilere Trafik Bilgilendirmesi Yaptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri, bir fabrikada çalışan ve işe motosikletle gelen işçilere trafik konusunda bilgilendirme yaparak reflektif yelek hediye etti. Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, genel trafik kuralları, kask kullanımı ve reflektif yeleğin önemi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

08.05.2024 17:12
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan ve işe motosikletle gelen işçileri trafik konusunda bilgilendirerek reflektif yelek hediye etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında çalışmalar sürüyor. Nazilli'de trafik jandarması tarafından Dallıca Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çalışan ve işe motosiklet ile gelen işçilere ve İsabeyli Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde stant açılarak; genel trafik kuralları, kask kullanmanın önemi, reflektif yeleğin önemi konularında bilgilendirmelerde bulundu. Personele Türk bayrağı, broşür ve 175 adet motosiklet sürücüsü reflektif yeleği hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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