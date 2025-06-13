Jandarma 186. Yılını Mevlid ile Kutladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 186. Kuruluş Yıldönümü kapsamında şehitler için mevlidi şerif okutulurken, limonata hayrı yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle,

Aziz Şehitlerimiz ve ebediyete irtihal etmiş Gazilerimiz için Bey Camii'nde Cuma Namazı öncesi mevlid-i Şerif okutuldu. Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan stantta lokma ve limonata hayrı yapıldı. - AYDIN