Aydın\'da Kaçak Av Denetimi

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından kaçak av denetimi gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca kara avcılığı sezonun başlaması nedeniyle 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar kanunu kapsamında Didim-Söke Devlet avlağında yasa dışı ve kanuna aykırı avlanan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Devlet avlağında avlanan şahısların evrakları ve tüfekleri kontrol edilirken, muhtemel tuzaklama yapılabilecek bölgelerin kontrolü yapıldı. - AYDIN