Aydın'da kadın çiftçilere yönelik 'süt hijyeni ve sağım teknikleri' eğitimi verildi - Son Dakika
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Aydın'da kadın çiftçilere yönelik 'süt hijyeni ve sağım teknikleri' eğitimi verildi

25.03.2022 10:42
Aydın'da kadın çiftçilere yönelik 'süt hijyeni ve sağım teknikleri' eğitimi verildi

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Karpuzlu Gölcük, Çine Bahçearası, Bozdoğan Çamlıdere ve Alamut ile Yenipazar Paşaköy kırsal mahallelerinde kadın üreticilere yönelik sağım hijyeni ve sağım tekniklerine yönelik eğitimler verildi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Karpuzlu Gölcük, Çine Bahçearası, Bozdoğan Çamlıdere ve Alamut ile Yenipazar Paşaköy kırsal mahallelerinde kadın üreticilere yönelik sağım hijyeni ve sağım tekniklerine yönelik eğitimler verildi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 2015-2017 yılları arasında yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu Ulusal Ajans tarafından da desteklenmeye değer görülen 'Güvenilir Süt Güvenilir Gelecek için Sürdürülebilir Süt Hijyeni Eğitim Modeli' isimli Erasmus+ projesi devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri bünyesindeki üye kadın çiftçilere faaliyet gösterdikleri tarımsal konularda eğitim verilmesi programı çerçevesinde Aydın il genelinde Karpuzlu Gölcük, Çine Bahçearası, Bozdoğan Çamlıdere ve Alamut, Yenipazar Paşaköy kırsal mahallelerinde kadın üreticilere yönelik sağım hijyeni ve sağım tekniklerine yönelik eğitimler verildi.

Yaklaşık 100 kadın üreticinin katılım sağladığı eğitim toplantılarında, Aydın'ın süt hayvancılığında mevcut durumu, sağım sırasında dikkat edilmesi gereken süt hijyenine yönelik teknikler, kaliteli çiğ süt üretiminin sağlanması için işletmede dikkat edilmesi gereken uygulamalar ve süt hayvancılığı için oldukça önem arz eden ve yaygın görülen meme hastalığı olan mastitis konularında bilgilendirme yapıldı. Kadın üreticilerin kendi işletmelerinin mevcut durumlarını, kooperatif üyesi olarak taleplerini, ihtiyaçlarını paylaştıkları eğitim toplantıları eğitim materyallerinin dağıtımları ile son buldu. - AYDIN

Aydın'da kadın çiftçilere yönelik 'süt hijyeni ve sağım teknikleri' eğitimi verildi
Aydın'da kadın çiftçilere yönelik 'süt hijyeni ve sağım teknikleri' eğitimi verildi
Aydın'da kadın çiftçilere yönelik 'süt hijyeni ve sağım teknikleri' eğitimi verildi
Aydın'da kadın çiftçilere yönelik 'süt hijyeni ve sağım teknikleri' eğitimi verildi
Aydın'da kadın çiftçilere yönelik 'süt hijyeni ve sağım teknikleri' eğitimi verildi

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Bozdoğan, Karpuzlu, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da kadın çiftçilere yönelik 'süt hijyeni ve sağım teknikleri' eğitimi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da kadın çiftçilere yönelik 'süt hijyeni ve sağım teknikleri' eğitimi verildi - Son Dakika
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