Aydın'da kadınlara KADES tanıtıldı - Son Dakika
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Aydın'da kadınlara KADES tanıtıldı

20.06.2022 15:02
Aydın'da kadınlara KADES tanıtıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde halk eğitim merkezindeki kadın kursiyerlere Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde halk eğitim merkezindeki kadın kursiyerlere Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam okullarında kadın kursiyerler KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı. Polis tarafından uygulamanın nasıl ve ne durumlarda kullanıldığı konusunda bilgilendirmede bulunuldu. KADES hakkında bilgi sahibi olan kadınlar ekiplere teşekkür etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, KADES, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da kadınlara KADES tanıtıldı - Son Dakika

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