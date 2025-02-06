Aydın\'da Kahramanmaraş depremleri anısına helva hayrı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri anma yıldönümünde helva hayrı gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde binlerce vatandaşa helva hayrı yaptı. Gerçekleştirilen helva hayrında vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için dualar ederken, duyarlılığından dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Hayrın 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri için yapıldığını belirten Başkan Çerçioğlu, "Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, benzer acıların bir daha yaşanmaması temenni ediyorum" dedi. - AYDIN