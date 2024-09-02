Aydın'da koca dehşeti: Tartıştığı eşini öldürüp kaçtı - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da koca dehşeti: Tartıştığı eşini öldürüp kaçtı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü. Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. E. Dildöken, eşi Nebahat Dildöken'i sinirlerine hakim olamayarak vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Nebahat Dildöken'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, E. Dildöken'in yakalanması için çalışma başlattı.

02.09.2024 18:46
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Aydın'da koca dehşeti: Tartıştığı eşini öldürüp kaçtı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren şahıs olay yerinden kaçtı.

Olay Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen Nebahatve E. Dildökençifti bugün oturdukları ikamette tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E. Dildöken eşi Nebahat Dildöken'i sinirlerine hakim olamayıp silahla ateş ederek vurdu. Genç kadın silahtan çıkan kurşunlarla yere yığıldı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kurşunların hedefi olan Nebahat Dildöken'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Eşini silahla vurarak öldüren E. Dildöken ise olaydan hemen sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan E. Dildöken'i yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Kuşadası, Politika, 3-sayfa, Güncel, Yerel, Aydın, 3.Sayfa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da koca dehşeti: Tartıştığı eşini öldürüp kaçtı - Son Dakika

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